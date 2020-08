മാലിയിൽ വൈകാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താമെന്ന് പട്ടാളം

ബമാക്കോ ∙ മാലിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ബൂബാകർ കെയ്റ്റയെ അട്ടിമറിച്ച് ഭരണം പിടിച്ച പട്ടാളം വൈകാതെ രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്ടാള അട്ടിമറിയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അപലപിക്കുകയും സമ്മർദം ശക്തമാകുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണിത്.

16 പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ (ഇസിഒഡബ്ല്യുഎഎസ്) മാലിയെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട അഴിമതിവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പട്ടാളം അധികാരം പിടിച്ചത്.

ഫ്രാൻസിന്റെയും നൈജറിന്റെയും അഭ്യർഥനയെ തുടർന്ന് മാലിയിലെ സാഹചര്യം യുഎൻ രക്ഷാസമിതി ചർച്ചചെയ്തു. പട്ടാളത്തിന്റെ തടവിലുള്ള കെയ്റ്റയെയും കൂട്ടാളികളെയും ഉടൻ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Mali soldiers promise election as region seeks way out of coup crisis