‘ലഡാക്ക് സംഘർഷം ഷിയുടെ സൃഷ്ടി: കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയ ജീവച്ഛവം ആക്കി’

ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് മാഫിയ തലവനാണെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ ജീവച്ഛവം ആക്കിയെന്നും വിമർശനം. ജനരോഷത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാ‍നാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഷി സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയ പാർട്ടി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ മുൻ പ്രഫസറെ സംഘടന കയ്യോടെ പുറത്താക്കി.

ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള കായ് ഷിയയുടെ (68) പരാമർശം രാജ്യത്തിന്റെ സൽപ്പേരു കളയുന്നതും രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഷി നേരത്തെ പാർട്ടി സ്കൂളിന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിച്ച് ഷി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഗൽവാനിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യത്ത് അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധവികാരം വളർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു സത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല– കായ് ഷിയ ആരോപിച്ചു.

ജനുവരി ഏഴിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ജനുവരി 27ന് പുറത്തുവിട്ടത്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിലാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഷിക്ക് ഒഴിയാനാവില്ല. പാർട്ടി മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇയാളെ പുറത്താക്കുകയാണ് പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ആദ്യപടിയെന്ന് ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ ഷിയ പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്തെ പാർട്ടിക്കെതിരെ തുറന്നുപറച്ചിൽ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് കായ് ഷിയ.

ഷി ചിൻപിങ്

പ്രസിഡന്റിന് 2 ടേം എന്ന പാർട്ടി ഭരണഘടന 2018ൽ ഭേദഗതി ചെയ്തതിനാൽ ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ആജീവനാന്തം അധികാരത്തിൽ തുടരാം. പ്രസിഡന്റ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തലവൻ, സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്നീ 3 പദവികളും ഷി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൈയാളുന്നത്.

English Summary: China's ruling party expels academic who accused president of provoking conflict with India