ഇസ്തംബുൾ ∙ പ്രസിദ്ധമായ ഹാഗിയ സോഫിയയ്ക്കു പിന്നാലെ മറ്റൊരു ബൈസന്റൈൻ പള്ളി കൂടി തുർക്കി സർക്കാർ മുസ്‌ലിം ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റി. ഇസ്തംബുളിലെ ചർച്ച് ഓഫ് സെന്റ് സേവ്യറാണ് പ്രസിഡന്റ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ മുസ്‌ലിം ആരാധനലായമാക്കി മാറ്റിയത്. പ്രാർഥനയ്ക്കായി പള്ളി സജ്ജമാക്കാൻ തുർക്കി മതകാര്യ അതോറിറ്റിക്കു കൈമാറി.



നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച പള്ളി 12–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുതുക്കി പണിതിരുന്നു. ഒട്ടോമൻ ഭരണകാലത്തു മുസ്‌ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും 1945 മുതൽ മ്യൂസിയമായിരുന്നു. മ്യൂസിയം എന്ന പദവി കഴിഞ്ഞ വർഷം കോടതി റദ്ദാക്കിയതോടെയാണു പുതിയ വിജ്ഞാപനം. ബൈസന്റൈൻ ചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ച ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഹാഗിയ സോഫിയ കഴിഞ്ഞ മാസം മുസ്‌ലിം ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary: Turkey converts another former Istanbul church into a mosque