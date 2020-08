യുഎസിൽ വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം; വെടിവയ്പിൽ 2 മരണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ വിസ്‌കോൻസെനിലെ കെനോഷ നഗരത്തിൽ മൂന്നുദിവസം പിന്നിടുന്ന വംശീയവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റു. നഗരത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ജേക്കബ് ബ്ലേക്കിനെ (29) പൊലീസ് വെടിവച്ചു ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയ സായുധ സംഘങ്ങളാണു വെടിയുതിർത്തതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

തന്റെ മകനെ പൊലീസ് 7 വട്ടം വെടിവച്ചെന്നു ബ്ലേക്കിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. വെടിയേറ്റു നട്ടെല്ലു തകർന്ന യുവാവ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ്. 3 മക്കളുടെ കൺമുന്നിൽ ബ്ലേക്കിനെ പൊലീസ് വെടിവയ്ക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

3 മാസം മുൻപ് മിനിയപ്പലിസിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിനെ പൊലീസ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസിലെങ്ങും കത്തിപ്പടർന്ന വംശീയവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം കെട്ടടങ്ങും മുൻപേയാണു വിസ്‌കോൻസെനിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം.

