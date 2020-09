6 മാസത്തിനുശേഷം പൊതുദർശനം, കുശലം പറഞ്ഞ് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് 6 മാസമായി മുടങ്ങിയ പ്രതിവാര പൊതുദർശന ചടങ്ങ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പുനരാരംഭിച്ചു. സാൻ ദമാസോ മൈതാനത്ത് അകലം പാലിച്ച് ഒത്തുകൂടിയ 500 പേർക്ക് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ മാർപാപ്പ ആശീർവാദം നൽകി. സ്വിസ് ഗാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു.

മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു. ഡയസിലേക്കു നടന്നുവന്ന മാർപാപ്പ 2 മീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ബാരിക്കേഡിനപ്പുറത്തുള്ളവരുമായി കുശലം പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ ആശീർവദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് മാർപാപ്പ അവസാനമായി പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ വിർച്വൽ ദർശനമേ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ലബനൻകാരനായ വൈദികൻ ജോർജ് ബ്രീദി നൽകിയ പതാക ചുംബിച്ച് മാർപാപ്പ ലബനനു വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചു. നാളെ ഉപവസിച്ച് ലബനനു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ കീഴടക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Pope all smiles at first public audience in 6 months