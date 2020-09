2 തമോഗർത്തങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒന്നായി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ 700 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് 2 തമോഗർത്തങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് പുതിയൊരു തമോഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ കണ്ടെത്തി.



ലിഗോ, വിർഗോ ഒബ്സർവേറ്ററികളിലെ ഗവേഷകരാണ് കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. കൂട്ടിയിടിയുടെ ഗുരുത്വതരംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ കൂട്ടിയിടിയാണ് ഇതെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് അണുബോംബുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന തോതിലുള്ള ഊർജം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായി.

സൂര്യന്റെ 66 മടങ്ങ് പിണ്ഡമുള്ള ഒരു തമോഗർത്തവും 85 മടങ്ങ് പിണ്ഡമുള്ള മറ്റൊന്നുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. തുടർന്ന് സൂര്യന്റെ 142 മടങ്ങ് പിണ്ഡമുള്ള പുതിയ തമോഗർത്തം ഉടലെടുത്തു. ഈ രീതിയിൽ പിണ്ഡമുള്ള തമോഗർത്തം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

English Summary: Astronomers say they’ve detected the most massive merger of two black holes ever discovered