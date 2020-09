കുൽഭൂഷണ് അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പാക്ക് ഹൈക്കോടതി

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ ചാരവൃത്തി ആരോപിക്കപ്പെട്ട് പട്ടാളക്കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിനായി അഭിഭാഷകനെ നിയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരവസരം കൂടി നൽകണമെന്ന് ഇസ്‍ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതി പാക്ക് സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ ജാദവ് നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി അടുത്തമാസം വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി മാറ്റി. രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മാനിച്ച് ജാദവിനെ കാണാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കുകയും അഭിഭാഷകനെ നൽകാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



