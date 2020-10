എച്ച്–1 ബി വീസ ഇനി ‘വിദഗ്ധർ’ക്കു മാത്രം; അപേക്ഷകരിൽ മൂന്നിലൊന്നും പുറത്താകും

വാഷിങ്ടൻ ∙ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള എച്ച്–1 ബി വീസയിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്കു പ്രത്യേക ജോലികളിലേക്കു മാത്രം വീസ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് (ഡിഎച്ച്എസ്) നിർദേശം നൽകി. കോവിഡ് അനന്തര നാളുകളിൽ യുഎസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ഗുണകരമാകുന്ന ജോലികളിൽ മാത്രമേ എച്ച്–1 ബി വീസ അനുവദിക്കാവൂ. യുഎസ് പൗരന്മാരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണിതെന്ന് ഡിഎച്ച്എസ് അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ കമ്പനികൾക്ക് ‘യഥാർഥ തൊഴിലാളികൾക്കു’ മാത്രമേ ജോലി നൽകാനാകൂ എന്നും കുറഞ്ഞ വേതനത്തിനു വിദേശികളെ വച്ച് യുഎസ് പൗരന്മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതു തടയാനാകുമെന്നും ഡിഎച്ച്എസ് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ചാഡ് വൂൾഫ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ അപേക്ഷകരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. പുതിയ നിയന്ത്രണം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിലവിൽ വരും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഐടി പ്രഫഷനലുകൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായിരുന്നു എച്ച്–1 ബി വീസ. ഈ വീസയിൽ ജീവിതപങ്കാളികളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ട്. അവർക്കും ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നു. കമ്പനികൾക്കും ഇതു ഗുണകരമായിരുന്നു.

ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം എച്ച്–1 ബി വീസ നൽകുന്നത് നിർത്തി. പിന്നീടത് ‘വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ’ക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ‘വിദഗ്ധ തൊഴിൽ‍’ എന്നതിന്റെ നിർവചനം കൂടുതൽ കടുത്തതാകും.

English Summary: US imposes new curbs on H-1B visas