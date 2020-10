ഇന്ത്യ മലിനമെന്ന് ട്രംപ്; വ്യാപക പ്രതിഷേധം: പരിഹാസമേറ്റ് ‘ഹൗഡി മോദി’

നാഷ്‍വിൽ (ടെനിസി, യുഎസ്) ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥികളുടെ മുഖാമുഖ സംവാദം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായത് ഇന്ത്യയിൽ. പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാ‍ർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയുമായ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പരാമർശം ഇവിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പുറത്തും കൊടുങ്കാറ്റായി.

വായു മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കവെ, ‘Look at India, it's filthy. The air is filthy’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിലേക്കു നോക്കൂ, അതു മലിനമാണ്. വായു മലിനമാണ് എന്നർഥം.

പാരിസ് കാലാവസ്ഥ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു യുഎസ് പിൻവാങ്ങിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച ട്രംപ്, ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയും അവിടത്തെ വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, എതിർ സ്ഥാനാർഥി ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ജോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ തിരികെ ചേരുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ആദ്യ സംവാദത്തിൽ, കോവിഡ് മരണക്കണക്ക് പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ട്രംപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 3 നാണ് യുഎസ് വോട്ടെടുപ്പ്.

ക്രിസ്റ്റൻ വെൽക്കർ

മോഡറേറ്റർക്ക് കയ്യടി

വോട്ടെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള അവസാനത്തെ സ്ഥാനാർഥി മുഖാമുഖം ആദ്യത്തേത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി പൊതുവേ മാന്യമായിരുന്നു. ബെൽമണ്ട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ എൻബിസി ന്യൂസിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ലേഖിക ക്രിസ്റ്റൻ വെൽക്കറായിരുന്നു മോഡറേറ്റർ.

കോവിഡിനെക്കുറിച്ച് താൻ ഒരുപാടു പഠിച്ചുവെന്നും കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞെന്നും മാസ്‌ക്കും വെന്റിലേറ്ററും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യുഎസ് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.എന്നാൽ, വൈറസിന് 2.2 ലക്ഷം പേരുടെ ജീവനെടുക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിക്കൊടുത്തയാൾ ആ പദവിയിൽ തുടരരുതെന്നു ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

പരിഹാസമേറ്റ് ‘ഹൗഡി മോദി’

ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ‘ഹൗഡി മോദി’ ചടങ്ങിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ പരിഹാസം. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 22ന് ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു മോദി പ്രസംഗിച്ച ചടങ്ങിൽ ട്രംപും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ട്രംപുമായി ഉറ്റ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നുവെന്നു മോദി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ട്രംപ് നിരന്തരം ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് വിമർശനമുയർന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നവും ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു. നഗരങ്ങളിലെ മലിനീകരണത്തോതു വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള പലരും ട്രംപ് പറഞ്ഞതു ശരിയാണെന്നു വാദിച്ച്, ഊർജിത നടപടികൾ വേണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content highlights: Trump presidential debate