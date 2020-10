മുത്തുകൾക്കുള്ളിൽ‌ വെള്ളം; ചന്ദ്രനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശഭരിതമായ (സൺലിറ്റ്) പ്രതലത്തിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയെന്നു നാസ. നാസയുടെ സോഫിയ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിർണായക കണ്ടുപിടിത്തം ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ തിരുത്തുന്നതാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായ വശത്തെ ക്ലേവിയസ് ക്രേറ്റർ എന്ന വൻകുഴിയിലാണ് വെള്ളം.



ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ മണ്ണിൽ പരമാവധി 12 ഔൺസ് (354.8 മില്ലിലീറ്റർ) മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണ് അനുമാനം. സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ ഇതിന്റെ 100 മടങ്ങ് ജലസാന്നിധ്യമുണ്ട്.

ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണു ഭൂമിക്കഭിമുഖം. കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ടാം പ്രതലം വിദൂര ഭാഗം (ഫാർ സൈഡ്), ഇരുണ്ട ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിന്റെയും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിന്റെയും തോത് ഒന്നായതിനാലാണ് ഒരു പ്രതലം മാത്രം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാകുന്നത്. ഇരുണ്ട പ്രതലം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തും സൂര്യപ്രകാശം എത്താറുണ്ട്.

എന്നാൽ, ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം എപ്പോഴും ഇരുണ്ടതാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിനു സാധ്യത ഇതുവരെ കൽപിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. . ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഈ മേഖലയിൽ വെള്ളം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രകാശഭരിത മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വെള്ളം സ്ഫടികം പോലെയുള്ള മുത്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമാണ്.

