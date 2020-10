ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണം പേടിച്ച് പാക്ക് ഉന്നതരുടെ മുട്ടിടിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ പാക്ക് സൈനിക മേധാവി ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‍വ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ മുട്ടിടിച്ചെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുസ്‍ലിം ലീഗ് (നവാസ്) നേതാവ് സർദാർ അയാസ് സാദിഖ്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർധമാനെ വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബജ്‍വയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ‘നെറ്റി വിയർക്കുകയും മുട്ടിടിക്കുകയും ’ചെയ്തതെന്ന് സാദിഖ് പറഞ്ഞു.



ഇന്ത്യ ബാലാക്കോട്ടിലെ ഭീകരത്താവളം ആക്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരിന് പ്രതിപക്ഷം പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാരിന് വേണ്ടവിധം പ്രതികരിക്കാനായില്ലെന്ന് സാദിഖ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ 2019 ഫെബ്രുവരി 26നാണ് ഇന്ത്യ ബാലാക്കോട്ട് ഭീകര ക്യാംപ് ആക്രമിച്ചത്. 27നു പോർവിമാനം പാക്ക് മേഖലയിൽ തകർന്നുവീണ് അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ തടവിലായി. മാർച്ച് ഒന്നിനു വിട്ടയച്ചു.

‘പുൽവാമ’ വിജയം: പാക്ക് മന്ത്രി



ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ 40 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാർ ക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നുവെന്നു പാക്ക് മന്ത്രി ഫവദ് ചൗധരി പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ സമ്മതിച്ചു. ‘നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ അവരുടെ മണ്ണിൽ ആക്രമിച്ചു. പുൽവാമയിലെ നമ്മുടെ വിജയം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിജയമാണ്. ആ വിജയത്തിൽ നാമെല്ലാം പങ്കാളികളാണ്’– ചൗധരി പറഞ്ഞു.



