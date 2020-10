ഫ്രാൻസിൽ പള്ളിയിൽ ആക്രമണം: സ്ത്രീയുടെ തലയറുത്തു; 3 മരണം

നിസ് ∙ ഫ്രാൻസിലെ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരനഗരമായ നിസിലെ നോത്രദാം ബസിലിക്കയിലും പരിസരത്തുമായി അക്രമി നടത്തിയ കഠാരയാക്രമണത്തിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയറുത്തു. ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.



അക്രമിയെ പൊലീസ് വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി ആശുപത്രിയിലാക്കി. ഭീകരാക്രമണമാണിതെന്ന് മേയർ ക്രിസ്റ്റ്യൻ എസ്ട്രോസി അറിയിച്ചു. പള്ളിക്കുള്ളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ പള്ളിയിലെ വാർഡനാണ്. പള്ളിയിൽ അക്രമിയുടെ മുന്നിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ സമീപത്തുള്ള കടയിൽ അഭയം തേടി.

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ അധോസഭ ആക്രമണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് സമ്മേളനം റദ്ദാക്കി. പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

ഫ്രഞ്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ മുസ്‍ലിം ഫെയ്ത്ത് അക്രമത്തെ അപലപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് ആദരസൂചകമായി ഫ്രാൻസിലെ മുസ്‍ലിംകൾ നബിദിനാഘോഷം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്ലാസിൽ പ്രവാചകന്റെ കാർട്ടൂൺ കുട്ടികളെ കാണിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഈ മാസാദ്യം സാമുവൽ പാറ്റി എന്ന ചരിത്ര അധ്യാപകനെ ചെച്‌ൻ വംശജനായ അക്രമി തലയറുത്തുകൊന്നിരുന്നു.

