ചാഞ്ചാട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി ട്രംപും ബൈഡനും: സർവേകളിൽ ബൈഡൻ മുന്നിൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കെ, സുപ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവസാന നിമിഷവും പ്രചാരണത്തിനെത്തി ഡോണൾഡ് ട്രംപും ജോ ബൈഡനും. ദേശീയ സർവേകളിൽ ബൈഡൻ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതു ഡമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമ്പോൾ ട്രംപ് നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിടിക്കുമെന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കരുതുന്നു.



കഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിലറി ക്ലിന്റനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം കൊയ്ത ട്രംപിനെ നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർ തുണയ്ക്കുമോ എന്നതും ഫ്ലോറിഡ പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബൈഡൻ‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ എന്നതുമെല്ലാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും ആദ്യ വോട്ടെണ്ണൽ ഫലസൂചനകളും പുറത്തു വന്നാലും അടുത്ത യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന ആകാംക്ഷയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാത്രി വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം, തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ വൈകും.

ഫ്ലോറിഡയും പെൻസിൽവേനിയയും അരിസോനയുമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുകയെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡയിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാത്രി ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ (ഇന്ത്യൻ സമയം നാളെ രാവിലെ പത്തോടെ) വൈറ്റ് ഹൗസ് ആർക്കെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ ആയേക്കും. കനത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന പെൻസിൽവേനിയയെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരു സ്ഥാനാർഥികളും. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുൻകൂർ വോട്ടു ശതമാനം കുറവായതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ദിനം പരമാവധി വോട്ടർമാരെ ബൂത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. നിർണായക സംസ്ഥാനമായ അരിസോനയിലും കനത്ത പോരാട്ടം.

അമേരിക്കയിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്ടായ കൊളംബിയയിലും കൂടി ആകെ 538 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 270 വോട്ടുകൾ. ഫ്ലോറിഡയി‍ൽ ജനകീയ വോട്ടുകളിൽ മുന്നിലെത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥി, ആ സംസ്ഥാനത്തെ 29 വോട്ടുകളും നേടും. മെയ്ന‍, നെബ്രാസ്ക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊഴിച്ച് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇതാണു സമ്പ്രദായം.

