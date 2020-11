ഡോവർ ∙ അമേരിക്കയിൽ സംസ്ഥാന സെനറ്റുകളേതിലെങ്കിലും അംഗമാകുന്ന ആദ്യ സ്വവർഗാനുരാഗിയായ വ്യക്തിയെന്ന വിശേഷണം ഡമോക്രാറ്റ് സാറ മക്ബ്രൈഡിന്. ഡെലവെയർ സംസ്ഥാനത്തെ സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണു സാറ ജയിച്ചത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ സ്റ്റീവ് വാഷിങ്ടനായിരുന്നു എതിരാളി. രാജ്യത്തു പല ഭാഗങ്ങളായി സ്വവർഗാനുരാഗികളായ ജനപ്രതിധികളുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ സെനറ്റംഗം സാറയാണ്.

English Summary: US election 2020: Sarah McBride to be first trans state senator