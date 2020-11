അരിസോനയിൽനിന്നു സെനറ്റിലേക്കുള്ള മാർക്ക് കെല്ലിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മിഷൻ വിജയിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ജോൺ മകെയ്‌ന്‌റെ നിര്യാണത്തോടെ ഒഴിവു വന്ന സെനറ്റ് സീറ്റിൽ മാർത്ത മക്‌സാലിക്കെതിരെ ഡമോക്രാറ്റ് ടിക്കറ്റി‍ൽ മത്സരിച്ചാണു കെല്ലിക്കു വിജയം. മാർക്ക് കെല്ലിയുടെ ഭാര്യ ഗാബി ഗിഫഡ്‌സ് യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു. ഇരട്ട സഹോദരൻ സ്കോട്ട് കെല്ലിയും ബഹിരാകാശസഞ്ചാരിയാണ്.



English Summary: With Senate win, Mark Kelly becomes 4th astronaut elected to Congress