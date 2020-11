ചന്ദ്രനിൽ നിന്നു പാറ കൊണ്ടുവരാൻ ചൈന: 2 കിലോഗ്രാം പാറക്കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കും

ബെയ്ജിങ് ∙ ചന്ദ്രനിൽ പോയി പാറക്കല്ലുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ചൈനയുടെ ആളില്ലാ ബഹിരാകാശവാഹനം റെഡി. ഇതിനായി ചാങ്–ഇ5 പര്യവേക്ഷണ വാഹനം ഈയാഴ്ച പുറപ്പെടും. 1970കൾക്കു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നു മണ്ണും പാറയും ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ഉദ്ഭവവും രൂപീകരണവും സംബന്ധിച്ച ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണു ലക്ഷ്യം. വിജയിച്ചാൽ യുഎസിനും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ശേഷം ചാന്ദ്രശില ശേഖരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാകും ചൈന. 2 കിലോഗ്രാം പാറക്കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണു പദ്ധതി.



യുഎസിന്റെ അപ്പോളോ പദ്ധതി (1968–72) ആറ് യാത്രകളിലൂടെ 382 കിലോഗ്രാം മണ്ണുംപാറയും ശേഖരിച്ചു ഭൂമിയിലെത്തിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലൂണ പദ്ധതി (1976) 170 ഗ്രാം പാറയും ശേഖരിച്ചു.

