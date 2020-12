കോവിഡ് വാക്സീൻ: ബ്രിട്ടനിൽ കുത്തിവയ്പ് അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡിനെതിരെ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്ക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ അനുമതി നൽകി. അടുത്തയാഴ്ച കുത്തിവയ്പ് തുടങ്ങും. യുഎസ് കമ്പനിയായ ഫൈസറും ജർമൻ കമ്പനിയായ ബയോൺടെക്കും ചേർന്നു വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ 2 ഡോസ് വീതമാണു നൽകുക. ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ജനങ്ങളിൽ കുത്തിവയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നത്.

ആദ്യ ഡോസിൽ ചെറിയതോതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുമെങ്കിലും 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് ഏഴാം ദിവസമാണ് പൂർണ പ്രതിരോധം കൈവരിക്കുക. യുഎസിൽ 2 ഡോസ് 39 ഡോളറിന് (2800 രൂപ) നൽകുമെന്നാണു ധാരണ. ബ്രിട്ടനിലും ഇതേ നിരക്കിൽ നൽകിയേക്കും. മൈനസ് 70 ഡിഗ്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഫൈസർ വാക്സീൻ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ ഇല്ല.

വയോജന കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമാണ് ആദ്യം വാക്സീൻ നൽകുക. തുടർന്ന്, 80 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിങ്ങനെ മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 കോടി ഡോസ് വാക്സീന് ബ്രിട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6.66 കോടിയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ജനസംഖ്യ.

റഷ്യയിലും അടുത്തയാഴ്ച

റഷ്യ നിർമിച്ച സ്പുട്നിക് വാക്സീന്റെ വ്യാപകതോതിലുള്ള കുത്തിവയ്പ് അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഡോക്ടർമാർക്കും അധ്യാപകർക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകുക. 20 ലക്ഷം ഡോസ് ആണ് ലഭ്യമാക്കുക. സ്പുട്നിക് വാക്സീന്റെ പരീക്ഷണം ഇനിയും പൂർണമായിട്ടില്ല.

