വാഷിങ്ടൻ ∙ 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നടന്ന വിരുന്നിലായിരുന്നു പരാമർശം: ‘കഴിഞ്ഞത് ഗംഭീരമായ 4 വർഷമാണ്. 4 വർഷത്തിനുകൂടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 4 വർഷത്തിനു ശേഷം കാണാം’ . ബൈഡന്റെ വിജയം അസാധുവാക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 2024ൽ ജനവിധി തേടുമെന്ന സൂചനയാണിത്.

English Summary: Donald Trump may contest in 2024 US election