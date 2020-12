യുഎസിൽ ഹവിയർ ബസേറ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവിയാകും

വാഷിങ്ടൻ ∙ ജോ ബൈഡൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഡോ. വിവേക് മൂർത്തിക്കു സാധ്യത പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവി സ്ഥാനം ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വംശജൻ ഹവിയർ ബസേറയ്ക്ക്.

കലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്തെ അറ്റോർണി ജനറലായ ബസേറയെ ആരോഗ്യ മേധാവിയായി നാമനിർദേശം ചെയ്യുമെന്നു നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വംശജർക്കു കൂടുതൽ പരിഗണന വേണമെന്ന ആവശ്യം മാനിച്ചാണു ബസേറയെ പരിഗണിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ബൈഡന്റെ കോവിഡ് ഉപദേശകസമിതി സഹഅധ്യക്ഷനായ വിവേക് മൂർത്തി സർജൻ ജനറലാകും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംഘത്തിൽനിന്നു പ്രസി‍ഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ആന്തനി ഫൗച്ചിയെ ബൈഡൻ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവാക്കും.

ഇതിനിടെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയം ചോദ്യം ചെയ്തു ട്രംപ് നൽകിയ കേസുകൾ വാദിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ റൂഡി ജുലിയാനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: Xavier Becerra to be US health secretary