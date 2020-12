വാഷിങ്ടൻ ∙ ജോ ബൈഡന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് വാക്സീൻ ഉച്ചകോടിയിലും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വീരവാദം. പെൻസിൽവേനിയ സംസ്ഥാനത്തെ ബൈഡന്റെ വിജയം ചോദ്യം ചെയ്തു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നൽകിയ കേസ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. നെവാഡയിലെ സമാനമായ കേസും സംസ്ഥാന സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

English Summary: Donald Trump says will continue as president