വാഷിങ്ടൻ∙ കുത്തകവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം യുഎസ് ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മിഷനും (എഫ്ടിസി) 46 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അറ്റോർണി ജനറൽമാരുടെ കൂട്ടായ്മയും ഫെയ്സ്ബുക്കിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. വാട്സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഏറ്റെടുക്കലുകൾ റദ്ദാക്കാനാണ് എഫ്ടിസിയുടെ നീക്കം.

English Summary: US to cancel taking over whatsapp and instagram