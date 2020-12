വജ്രത്തട്ടിപ്പു കേസ്: നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരനെതിരെ യുഎസിൽ കുറ്റപത്രം

ന്യൂയോർക്ക് ∙ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് വായ്പത്തട്ടിപ്പു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരൻ നേഹൽ ദീപക് മോദി(41)ക്കെതിരെ വജ്രത്തട്ടിപ്പുകേസിൽ യുഎസിൽ കുറ്റപത്രം. മൻഹാറ്റനിലെ വജ്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു 26 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ (19.24 കോടി രൂപ) തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിലാണു ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാന സുപ്രീം കോടതി കുറ്റപത്രം നൽകിയത്.

വ്യാജരേഖകൾ ഹാജരാക്കി 2015ൽ എൽഎൽഡി ഡയമണ്ട്സ് യുഎസ്‍എയിൽ നിന്ന് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്തു വജ്രം വാങ്ങി പണയം വച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.

കോസ്റ്റ്കോ ഹോൾസെയിൽ കോർപറേഷനു വിൽക്കാനായാണു വജ്രം വാങ്ങുന്നതെന്ന് എൽഎൽഡിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അത് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണയം വച്ചു വായ്പയെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിശ്ചിതസമയത്തിനകം പണം അടയ്ക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് തട്ടിപ്പു വ്യക്തമായതെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ഇതേസമയം, നേഹൽ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും വ്യാപാരത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണിതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ബൽജിയം പൗരനായ നേഹലിനെതിരെ പിഎൻബി വായ്പത്തട്ടിപ്പു കേസിൽ ഇന്റർപോളിന്റെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുള്ളതാണ്.

