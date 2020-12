മാസ്ക്കില്ല; ചിലെ പ്രസിഡന്റിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴ

സാന്റിയാഗോ ∙ ബീച്ചിൽ മാസ്‍ക് ധരിക്കാതെ മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പം സെൽഫിക്കു നിന്ന ചിലെ പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പിനെറയ്ക്കു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴ. മാസ്ക് ധാരണം കർശനമായ ചിലെയിൽ പ്രസിഡന്റ് പോലും നിയമത്തിന് അതീതനല്ല എന്ന സന്ദേശമാണു പിഴ ചുമത്തുന്നതിലൂടെ അധികൃതർ നൽകിയത്.



വീടിനു മുന്നിലുള്ള ബീച്ചിലൂടെ തനിയെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ സെൽഫി അഭ്യർഥിക്കുകയും അദ്ദേഹം പോസ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഇരുവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ വൈറലായതോടെ പിനെറ ക്ഷമാപണം നടത്തിയെങ്കിലും പിഴ ഒഴിവായില്ല.

English Summary: Chilean president handed $3,500 fine for mask-less selfie with stranger on beach