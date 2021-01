ബ്രിട്ടനിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ; ജർമനിയും നിയന്ത്രണം നീട്ടിയേക്കും

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണാതീതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ വീണ്ടും സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി പകുതി വരെയെങ്കിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താതെ വയ്യെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ കഴിയുന്നത്ര വീടുകളിൽ കഴിയണം. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളും 7 ആഴ്ച അടച്ചിടും. കഴിഞ്ഞവർഷം കോവിഡിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയവരുടെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്.

ജർമനി ∙ ലോക്ഡൗൺ മാസാവസാനം വരെ നീട്ടാൻ ആലോചന. ഡിസംബർ 16 നാണ് ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചത്. 8.3 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 2.65 ലക്ഷം പേർക്ക് കുത്തിവയ്പു ന‌ടത്തി.

അയർലൻഡ് ∙ സ്കൂളുകൾ മാസാവസാനം വരെ തുറക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനം. കെട്ടിട നിർമാണമേഖലയിലും ഉൽപന്ന നിർമാണ മേഖലയിലും കൂടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ആലോചന.

ജപ്പാൻ ∙ ടോക്കിയോയിൽ അടിയന്തരമായി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഫ്രാൻസ് ∙ വാക്സീൻ വിതരണം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നടപടി. കുത്തിവയ്പിന് 300 പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ഇസ്രയേൽ ∙ യുഎസിൽ നിന്നുള്ള മൊഡേണ വാക്സീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനം. കുത്തിവയ്പ് അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കും.

ഇറ്റലി ∙ വത്തിക്കാനിലെ സിസ്റ്റീൻ ചാപ്പലിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്താറുള്ള മാമോദീസച്ചടങ്ങുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ 75,600 പേർ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു. ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 12 ലക്ഷത്തിലേറെ.

ഗ്രീസ് ∙ ദേശീയ ലോക്ഡൗണിനിടയിലും മന്ത്രിസഭാ വികസനം. പുതിയ മന്ത്രിമാർ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് 3 വ്യത്യസ്ത ചടങ്ങുകളിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

