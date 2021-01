യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കവും അക്രമവും പുതുമയല്ല. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് 1876 - 1877 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തര്‍ക്കങ്ങളുമായി കുറെ സമാനതകളുള്ളതായി കാണാം. 1876 നവംബര്‍ 7നു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റൂതര്‍ഫോര്‍ഡ് ബിച്ചാര്‍ഡ്സ് ഹെയ്സ് (റിപ്പബ്ലിക്കന്‍), സാമുവേല്‍ ജെ. ടില്‍ഡന്‍ (ഡെമോക്രാറ്റിക്) എന്നിവരായിരുന്നു മുഖ്യ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. 165, 184 എന്നായിരുന്നു ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടുനില. 4 സ്റ്റേറ്റിലെ 20 വോട്ടിനെപ്പറ്റി തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 369 ഇലക്ടറല്‍ വോട്ടില്‍ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ട് 185 ആയിരുന്നു.



ഫലപ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോയതോടെ അക്രമസംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറി. തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 15 അംഗ കമ്മിഷന്‍ നിയോഗിച്ചു. ജനപ്രതിനിധി സഭ, സെനറ്റ്, സുപ്രിംകോടതി എന്നിവയില്‍ നിന്ന് 5 പേര്‍ വീതം. തര്‍ക്കമുള്ള 20 വോട്ടും ഹെയ്സിനു നല്‍കാനായിരുന്നു കമ്മിഷന്‍റെ 1877 മാര്‍ച്ച് രണ്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷ വിധി (8 - 7). അങ്ങനെ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ടിന് ഹെയ്സ് (185 - 184) വിജയിച്ചു. പോപ്പുലര്‍ വോട്ട് കൂടുതല്‍ കിട്ടിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇലക്ടറല്‍ കോളജില്‍ പരാജയപ്പെട്ട 5 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു ഇത്. (1824, 1888, 2000, 2016 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് മറ്റുള്ളവ). 1877 മാര്‍ച്ച് 3ന് രഹസ്യമായും 5ന് പരസ്യമായും പ്രസിഡന്‍റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ 'റൂതര്‍ഫ്രോഡ്' എന്നാണ് പ്രസിഡന്‍റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ആര്‍ക്കും ആവശ്യമായ വോട്ടു ലഭിക്കാതെ വന്നതിനാല്‍ ജനപ്രതിനിധി സഭ പ്രസിഡന്‍റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1824ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 261 അംഗ ഇലക്ടറല്‍ കോളജില്‍ വിജയിക്കാനാവശ്യമായ 131 വോട്ട് ആര്‍ക്കും ലഭിച്ചില്ല. നാല് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 99, 84, 41, 37 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇലക്ടറല്‍ വോട്ട്. രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ജോണ്‍ ക്വിന്‍സി ആഡംസിനെ 1825 ഫെബ്രുവരി 9ന് ജനപ്രതിനിധി സഭ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

പ്രസിഡന്‍റ് - വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ചു വോട്ടു ചെയ്യാവുന്ന പ്രാരംഭ കാലത്ത് 1800ല്‍ രണ്ടു സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തുല്യ വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ജനപ്രതിനിധിസഭ തോമസ് ജെഫേഴ്സണിനെ പ്രസിഡന്‍റ് ആയും ആരോണ്‍ ബറിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ആയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1801 ഫെബ്രുവരി 17ന് 36-ാം റൗണ്ടിലാണ് വിജയികളെ നിര്‍ണ്ണയിക്കാനായത്.

1836ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സെനറ്റ് ആണ്. 294 അംഗ ഇലക്ടറല്‍ കോളജില്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് മെന്‍റര്‍ ജോണ്‍സണ് 147 വോട്ടു ലഭിച്ചു. വിജയിക്കാനാവശ്യമായതില്‍ ഒരു വോട്ടിന്‍റെ കുറവു കൊണ്ടാണ് സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തേണ്ടി വന്നത്. 1837 ഫെബ്രുവരി 8ന് 52 അംഗ സെനറ്റില്‍ 33 വോട്ട് നേടിയ ജോണ്‍സണ്‍ വിജയിച്ചു.

ആദ്യ രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ (1789, 1792) ജോര്‍ജ് വാഷിങ്ടണ്‍ എതിരില്ലാതെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പോപ്പുലര്‍ / ഇലക്ടറല്‍ കോളജ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകാതെ ആദ്യം വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്‍റും ആയ ഒരാളുണ്ട് - ജെറാള്‍ഡ് ഫോര്‍ഡ്. വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് സ്പൈറോ ആഗ്ന്യൂ രാജി വച്ചപ്പോള്‍ 1973 ല്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രസിഡന്‍റ് റിച്ചാര്‍ഡ് നിക്സണ്‍ രാജി വച്ചപ്പോള്‍ 1974ല്‍ പ്രസിഡന്‍റും ആയി. തുടര്‍ന്ന് നെല്‍സന്‍ റോക്ഫെല്ലര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ആയി.

English Summary: History of US presidential election conflicts and attacks