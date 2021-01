ബെയ്ജിങ് ∙ കോവിഡിന്റെ ഉറവിടം അറിയാനുള്ള അന്വേഷണത്തിനു ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ വിദഗ്ധരെ അനുവദിക്കാൻ ചൈന സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ സന്ദർശന സമയം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. 2019 ഡിസംബറിൽ വുഹാനിലാണ് ആദ്യം വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും വിശദ അന്വേഷണത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Experts given permission to visit China to find root of covid spread