ബോയിങ് 737 മാക്സിന് പറക്കാൻ അനുമതി: ആശങ്കയറിയിച്ച് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോയിങ് 737 മാക്സ് വിമാനത്തിനു വീണ്ടും പറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് കമ്പനിയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി വിമാനം സുരക്ഷിതമാണെന്നുറപ്പിച്ച ശേഷമേ പറക്കൽ അനുമതി നൽകാവൂ എന്ന് യുഎസിലെ സിയാറ്റിലിലുള്ള ബോയിങ് നിർമാണ ഫാക്ടറിയിലെ മുൻ സീനിയർ മാനേജർ എഡ് പിയേഴ്സൺ പറഞ്ഞു.

2018 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്തൊനീഷ്യയിലും 2019 മാർച്ചിൽ ഇത്യോപ്യയിലും ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങൾ തകർന്നു വീണതിനെത്തുടർന്ന് അവയുടെ സർവീസ് വിലക്കിയിരുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പറക്കാനുള്ള അനുമതി അടുത്തിടെ ലഭിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ യൂറോപ്പിലും പറക്കാനുള്ള അനുമതി ഈയാഴ്ച ലഭിക്കാനിരിക്കെയാണു പിയേഴ്സൺ ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കിയത്.

മുൻപു നടന്ന അപകടങ്ങൾക്കു കാരണമായ ഘടകങ്ങളിൽ ശരിയായ പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണെന്നു പിയേഴ്സൺ പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിലെ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ വിമാനത്തെ യാന്ത്രികമായി താഴ്ത്തുകയും അതു മറികടന്നു വിമാനം ഉയർത്താൻ പൈലറ്റ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്.

സെൻസറിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ചെന്നും വീണ്ടും പറക്കാൻ വിമാനങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്നും യുഎസ്, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനം ധൃതി പിടിച്ചുള്ളതാകാമെന്നാണു പിയേഴ്സന്റെ വാദം. പിയേഴ്സന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ വാദങ്ങൾ പ്രസക്തമാണെന്നും സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ബോയിങ് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും വ്യോമയാന സുരക്ഷാവിദഗ്ധനും മുൻ പൈലറ്റുമായ ചെസ്‌ലി സളൻബെർഗർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു ബോയിങ് പ്രതികരിച്ചു. വിശദവും കാര്യക്ഷമവുമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷമാണു വീണ്ടും പറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നു ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) വ്യക്തമാക്കി.

