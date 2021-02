വാഷിങ്ടൻ ∙ അയൽരാജ്യങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ (എൻഎസ്‌സി). ഇന്ത്യ– പസിഫിക് മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമായി സുഹൃദ്‌രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നും എൻഎസ്‌സി വക്താവ് എമിലി ഹൊൺ അറിയിച്ചു.

English Summary: US expresses concern over china's threat to neighboring nations