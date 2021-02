വിചാരണ കഴിഞ്ഞു, മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷമില്ല; ട്രംപ് കുറ്റവിമുക്തൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാം തവണയും കുറ്റവിചാരണ അതിജീവിച്ചു. കുറ്റം ചുമത്തി ശിക്ഷവിധിക്കാൻ സെനറ്റ് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷമായ 67 വോട്ടു വേണമെന്നിരിക്കെ ഇന്നലെ വിചാരണയ്ക്കു ശേഷം ട്രംപ് കുറ്റക്കാരനെന്നു വോട്ടു ചെയ്തത് ആകെയുള്ള 50 ഡമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങളും 7 റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും. ഇത്രയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ കുറ്റം ചുമത്താൻ അനുകൂലിച്ചു വോട്ടു ചെയ്തതു ശ്രദ്ധേയമായി. പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുനേരെ കലാപകാരികൾ ആക്രമണം നടത്തിയതിനു കാരണക്കാരൻ ട്രംപാണെന്ന ആരോപണമാണ് 5 ദിവസം നീണ്ട കുറ്റവിചാരണയ്ക്കു ശേഷം സെനറ്റ് തള്ളിയത്.

വാഷിങ്ടൻ സമയം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് (ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നു പുലർച്ചെ) വോട്ടെടുപ്പു നടന്നു. സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കുന്ന നടപടി ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് സെനറ്റ് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് വേഗം നീങ്ങിയത്. 50– 50 എന്നിങ്ങനെ ഡമോക്രാറ്റ്, റിപ്പബ്ലിക്കൻ കക്ഷിനിലയുള്ള നൂറംഗ സെനറ്റിൽ ഇംപീച്മെന്റ് പാസാകാൻ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷം വേണമെന്നിരിക്കെ (67 വോട്ട്) ട്രംപ് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു.

മുൻ പ്രസിഡന്റിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്ത സെനറ്റിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവ് മിച്ച് മകനൽ തുടർന്നു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ വൈരുധ്യവും ചർച്ചയായി. പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ട്രംപാണ് ജനുവരി 6നു കലാപകാരികൾ നടത്തിയ പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിനു കാരണക്കാരനെന്നാണു മകനൽ പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ട്രംപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ വോട്ടു ചെയ്തു.

റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാരനായ ട്രംപ് കുറ്റക്കാരനെന്നു വോട്ടു ചെയ്ത റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാർ: റിച്ചഡ് ബർ, ബിൽ കാസിഡി, സൂസൻ കോളിൻസ്, ലിസ മർകോവ്സ്കി, മിറ്റ് റോമ്നി, ബെൻ സാസെ, പാറ്റ് റ്റൂമി.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഡമോക്രാറ്റ് നേതാവ് ജോ ബൈഡനെതിരെ കേസന്വേഷണത്തിനു ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറ്റവിചാരണ. അന്ന് ബൈഡൻ ഡമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായിട്ടില്ല. വിചാരണയ്ക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ സെനറ്റ് വോട്ടെടുപ്പു നടത്തിയപ്പോൾ വിധി ട്രംപിന് അനുകൂലമായി. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം കുറ്റവിചാരണയും സെനറ്റിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗബലത്തിലാണു ട്രംപ് അതിജീവിച്ചത്.

English Summary: Donald Trump acquitted by US Senete in impeachment trial