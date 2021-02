മ്യാൻമറിൽ നിരോധനം ലംഘിച്ച് വൻറാലികൾ: വലിയ അക്രമങ്ങൾ ഭയന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ

യാങ്കൂൺ ∙ മ്യാൻമറിലെ പട്ടാള അട്ടമറിക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക്. പ്രധാന നഗരങ്ങളായ യാങ്കൂൺ, മാൻഡലെ, നെയ്പീദോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരോധനം ലംഘിച്ച് വൻറാലികൾ നടന്നു. പട്ടാളവും പൊലീസും കവചിതവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്നാഹങ്ങളുമായി സമരക്കാരെ നേരിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വലിയ അക്രമങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും യുഎന്നും.

ജനാധിപത്യ നേതാവ് ഓങ് സാൻ സൂ ചിയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യാങ്കൂണിൽ നടന്ന കൂറ്റൻ റാലി നഗരം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു. സൂൾ പഗോഡയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി. അവിടേക്കു പുറപ്പെട്ട പൊലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും തടയുന്നതിനായി പ്രകടനക്കാർ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ എൻജിൻ തകരാറാണെന്നു വരുത്തി നടുറോഡിൽ നിരത്തിയിട്ടു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ റാലിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ ഒരു പ്രവർത്തകനും ഒരു പൊലീസുകാരനും ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു.

ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ആരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ സമരത്തിൽ അധ്യാപകരും സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കുചേർന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന പട്ടാള ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവകാശവാദം നിരാകരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എങ്ങും മുഴങ്ങി.

