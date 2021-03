20 കൊല്ലം മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കടത്തിയ യുറേനിയം നേപ്പാളിൽ

കഠ്മണ്ഡു∙ വീട്ടിൽ യുറേനിയം സൂക്ഷിച്ചതിനു 4 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; 20 കൊല്ലം മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കടത്തിയതെന്ന് അവകാശവാദം. റാണിപൊഖാരിയിലെ ബൗദ്ധയിലുള്ള വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് രണ്ടരക്കിലോ അസംസ്കൃത യുറേനിയം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ യുറേനിയം ഖനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭർതൃപിതാവ് 20 കൊല്ലം മുൻപു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് അറസ്റ്റിലായ വനിത അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ്.

ഇവരുടെ ഭർതൃപിതാവിന് ഇപ്പോൾ 86 വയസ്സുണ്ടെന്നും യുഎസിലാണു താമസമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ വനിത യുറേനിയം വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന സൂചനയെ തുടർന്നാണു റെയ്‍ഡ് നടത്തിയത്. സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയമാണ് ആണവായുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

