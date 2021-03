മ്യാൻമറിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്; 7 മരണം

മാൻഡലെ ∙ മ്യാൻമറിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭകർക്കു നേരെ പൊലീസും പട്ടാളവും നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ 7 പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാൻഡലെയിൽ നാലും പ്യായിൽ രണ്ടും തവാന്റെയിൽ ഒന്നും പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 70 കടന്നു. അനൗദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നൂറിലേറെയാണ്.



ആശുപത്രികളുടെ നിയന്ത്രണം പട്ടാളം ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നില്ല. ഇരുട്ടു പരന്നശേഷമായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രക്ഷോഭകർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. 8 മണിക്കു കർഫ്യു ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ അതിനു മുൻപ് മെഴുകുതിരി തെളിച്ചു പാട്ടു പാടിയിറങ്ങിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ പൊലീസ് തോക്കുമായി നേരിട്ടു.

മാൻഡലെയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന ഒരു റെയിൽവേ പാലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത് നടപടികൾ കടുത്തതാക്കി.

