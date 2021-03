ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ കുടുംബത്തിന് 2.7 കോടി ഡോളർ

മിനയപ്പൊലിസ് (യുഎസ്) ∙ ‘പണം ജീവനു പകരമാകില്ലെന്നറിയാം, എങ്കിലും...’ – പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്തവർഗക്കാരൻ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 2.7 കോടി ഡോളർ (196 കോടി രൂപ) ഒത്തുതീർപ്പു തുകയായി അനുവദിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ മിനയപ്പൊലിസ് സിറ്റി കൗൺസിൽ പ്ര‍സിഡന്റ് ലിസ ബെൻഡർ വികാരാധീനയായി.



വ്യാജനോട്ടുപയോഗിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനത്തിൽനിന്നു പിടിച്ചിറക്കി റോഡിൽ കുനിച്ചുകിടത്തി ശ്വാസംമുട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഫ്ലോ‍യ്ഡ് (46) മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ പ്രക്ഷോഭക്കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തിയിരുന്നു.

അനീതിക്കിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയുടെ ഒത്തുതീർപ്പാണിത്.

2019 ൽ പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു ജസ്റ്റിൻ ഡാമൻഡ് എന്ന വെളളക്കാരി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ മിനയപ്പൊലിസ് നഗരം 2 കോടി ഡോളർ നൽകിയിരുന്നു.

