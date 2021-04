ചൊവ്വയിൽ ചിറകുവിരിച്ച് ഭൂമിയുടെ പറവ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൊവ്വയിൽ വീണ്ടും മാന്ത്രികതയുമായി നാസ. ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൊവ്വയിലെത്തിയ പെഴ്സിവീയറൻസ് ദൗത്യത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചെറു ഹെലികോപ്റ്റർ ‘ഇൻജെന്യൂയിറ്റി’ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിജയകരമായി പറന്നു പൊങ്ങി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂമിക്കു പുറത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ വിജയകരമായ നിയന്ത്രിത വ്യോമപരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇത്. ഭാവിയിൽ നിർണായകമായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഇതു തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.



ചൊവ്വയിലെ ജെസീറോ ക്രേറ്റർ മേഖലയിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം. 3 മീറ്റർ പൊക്കം താണ്ടിയ ഇൻജെന്യൂയിറ്റിയുടെ പറക്കൽ 30 സെക്കൻഡ് നീണ്ടു.1.8 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കോപ്റ്റർ പറക്കലിനുശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങി ഉപരിതലം തൊട്ടു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കലിഫോർണിയയിലെ നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയിലെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമായി. പറന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ എടുത്ത ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലദൃശ്യങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്റർ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 11നു നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ പറത്തൽ, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ പറക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇൻജെന്യൂയിറ്റി നടത്തും.

ചൊവ്വയിലെ ‘കിറ്റി ഹോക്ക്’



ഇൻജെന്യൂയിറ്റി ദൗത്യം റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ നടത്തിയ ആദ്യ വിമാനയാത്രയോടാണു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 1903 ഡിസംബർ 17ന് യുഎസിലെ നോർത്ത് കാരലൈനയിലെ കിറ്റി ഹോക്കിലെ ബീച്ചിലാണു വിൽബർ റൈറ്റും‌ ഓർവിൽ റൈറ്റും 12 മീറ്റർ നീളവും 274 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുള്ള വിമാനം പരീക്ഷിച്ചത്. ഓർവിൽ റൈറ്റായിരുന്നു പൈലറ്റ്. ഇതിന്റെ സ്മരണാർഥം, റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ പറത്തിയ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ഇൻജെന്യൂയിറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: NASA's Ingenuity Helicopter Takes Flight On Mars, First On Another Planet