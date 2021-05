2 ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് യുഎസിൽ മാസ്ക് വേണ്ട

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിൽ 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീനുമെടുത്തവർ ഇനി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഓഫിസുകൾ, സ്കൂളുകൾ, മറ്റു പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ തുറക്കുന്നതിലേക്കു നയിക്കുന്നതാണ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (സിഡിസി) പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. 2 വാക്സീനുമെടുത്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞവർക്ക് കോവിഡ് കാലത്തിനു മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് സിഡിഎസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. റോഷെൽ വാലൻസ്കി പറഞ്ഞു.

ബസ്, വിമാനം, ജയിൽ, ഷെൽറ്റർ ഹോമുകൾ പോലെ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നു നിർദേശങ്ങളിലുണ്ട്. അല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ അകലം പാലിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. സാധാരണനിലയിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പാണിതെന്നു ‍ഡോ. വാലൻസ്കി പറഞ്ഞു.രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നു സിഡിസിയുടെയും ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിനും മേൽ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു.

യുഎസിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം ഏറ്റവും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ. മരണം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും. വാക്സിനേഷൻ ഫലം ചെയ്തുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 15.4 കോടി അമേരിക്കക്കാർ (ജനസംഖ്യയുടെ 46% ലേറെ) ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 11.7 കോടി പേർ (35%) രണ്ടു ഡോസും.

