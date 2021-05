ഗാസയിൽ ദുരിതമേറുന്നു; ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ

ഗാസ സിറ്റി ∙ വെടിനിർത്തലിനു രാജ്യാന്തര സമ്മർദം തുടരുമ്പോഴും ഗാസ സിറ്റിക്കു നേരെ ആക്രമണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി ഇസ്രയേൽ. ആക്രമണം നിർത്താൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.



ഒത്തുതീർപ്പിനു ഇസ്രയേൽ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണുള്ളത്. ഗാസയിൽ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹമാസിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്കു നേരെയും മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയതു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുമെന്നു മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഈജിപ്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവുമായും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസുമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആസ്ഥാനമായ അബ്ബാസിനു ഗാസയിൽ അധികാരമില്ല. ഗാസയിൽ ഹമാസാണു ഭരിക്കുന്നത്. യുഎസാകട്ടെ ഹമാസിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. നാളെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ വിഡിയോ വഴി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും.

ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ആയിരത്തിലേറെ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ ഇസ്രയേൽ, ശനിയാഴ്ച രാജ്യാന്തര മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 12 നില കെട്ടിടസമുച്ചയം തകർത്തതിനെ ന്യായീകരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൽ ഹമാസ് ഓഫിസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചത്. ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയശേഷം 3 മിസൈലുകൾ അയച്ചാണു തകർത്തത്. 15 വർഷമായി ഈ കെട്ടിടത്തിലാണ് എപി ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഹമാസ് സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്നും യുഎസ് വാർത്താ ഏജൻസി അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ് (എപി) സിഇഒ ഗാരി പ്രൂയിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Israel Gaza conflict: Netanyahu says strikes to 'continue at full force'