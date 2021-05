വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസ് 50 കോടി ഡോളർ (3650 കോടിയോളം രൂപ) വിലവരുന്ന സാമഗ്രികൾ സഹായമായി നൽകിയതായി വൈറ്റ്ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാക്കി അറിയിച്ചു. യുഎസ് കമ്പനികൾ, സംഘടനകൾ, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്നിവ നൽകിയ സഹായം ഇതിൽപെടും.

