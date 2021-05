‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ’ നേതാവ് സാഷയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു

ലണ്ടൻ ∙ വംശവെറിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായ സാഷ ജോൺസനു വെടിയേറ്റു. തലയ്ക്കു ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ‘ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ’ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈയിടെ രൂപീകരിച്ച് ‘ടെയ്ക്കിങ് ദി ഇനിഷ്യേറ്റിവ് പാർട്ടി’യുടെ നേതാവാണ്.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 3ന് നഗരത്തിലെ പെക്കാം പ്രദേശത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ നടന്ന പാർട്ടിക്കിടെയാണ് സാഷയ്ക്കു വെടിയേറ്റത്. അവർക്കു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണെന്നും കരുതുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മറ്റാരെയോ തേടിയെത്തിയ അക്രമിസംഘം മടങ്ങുന്നതിനിടെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ സാഷയ്ക്ക് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതാകാമെന്ന് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: UK Black activist critical in hospital after being hit in firing