യുഎസ് റെയിൽവേ മന്ദിരത്തിൽ വെടിവയ്പ്: 9 മരണം

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ കലിഫോർണിയ റെയിൽ യാഡിലെ ജീവനക്കാരൻ 9 സഹപ്രവർത്തകരെ വെടിവച്ചുകൊന്ന ശേഷം സ്വയം ജീവനൊടുക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സിഖുകാരനും ഉൾപ്പെടുന്നു.



ലൈറ്റ് റെയിൽ ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറായിരുന്ന തപ്തേജ്ദീപ് സിങ് (36) ഏതാനും സഹപ്രവർത്തകരെ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് വെടിയേറ്റു വീണതെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. വാലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫിസ് മന്ദിരത്തിൽ യുഎസ് സമയം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6.30 നായിരുന്നു സംഭവം.

സാമുവൽ കാസിഡി (57) ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായി മുൻ ഭാര്യ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം യുഎസിൽ പൊതുസ്ഥലത്തു നടക്കുന്ന ആറാമത്തെ കൂട്ടക്കൊലയാണിത്. 86 പേർ മരിച്ചു.

English Summary: Nine people dead after gunman attacks US railyard workers