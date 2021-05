നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ചൈന, ഖത്തർ വിമാനങ്ങൾ

കഠ്മണ്ഡു ∙ ചൈനയിലേക്കുള്ള വിമാനസർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ നേപ്പാൾ തീരുമാനിച്ചു. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ വൻതുക ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജൂൺ ആദ്യത്തോടെ പതിവു സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

ഖത്തർ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസും തുടങ്ങും. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മേയ് 6നാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിയത്. അതേസമയം താൽക്കാലിക സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ന്യൂഡൽഹി– കഠ്മണ്ഡു സർവീസുകൾ തുടർന്നിരുന്നു.

English Summary: Nepal to resume flight services to China, Qatar and Turkey from early June