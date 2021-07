ബെസോസിനൊപ്പം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വോലി ഫങ്കും, 82–ാം വയസ്സിൽ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ആമസോൺ സ്ഥാപകനും ശതകോടീശ്വരനുമായ ജെഫ് ബെസോസിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിന്റെ റോക്കറ്റിൽ ബഹിരാകാശത്തു പോകാൻ 82 വയസ്സുകാരിയും.

യുഎസ് പൗരൻമാരെ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാൻ നാസ 1960 ൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ പരിശീലനം നേടിയ 13 വനിതകളിൽ ഒരാളായ വോലി ഫങ്കാണ് ഈ യാത്രിക. എന്നാൽ സ്ത്രീയായതിനാൽ അന്ന് വോലിക്ക് ബഹിരാകാശയാത്ര നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവർ യുഎസിലെ ആദ്യ വൈമാനിക പരിശീലകയായി. ഇപ്പോൾ വാർധക്യത്തിൽ തന്റെ സ്വപ്നം സഫലമാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണു വോലി.

English Summary: Trailblazing pilot Wally Funk to fly into space with Jeff Bezos