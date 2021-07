നേപ്പാൾ: ദുബെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

കഠ്മണ്ഡു ∙ നേപ്പാളിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നേപ്പാളി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ ഷേർ ബഹാദൂർ ദുബെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പാർലമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ദുബെയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്നുമുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ബിദ്യാദേവി ഭണ്ഡാരി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത്.



അഞ്ചാം തവണയാണ് ദുബെ (75) പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത്. പാർലമെന്റ് ഈ മാസം 18ന് ചേരാൻ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദുബെ പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണം.

English Summary: Sher Bahardur Deuba sworn in as the new PM of Nepal