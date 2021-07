ഹോങ്കോങ് ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭകന് 9 വർഷം തടവ്

ഹോങ്കോങ് ∙ ചൈന ഹോങ്കോങ്ങിൽ പിടിമുറുക്കിയതോടെ ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവർ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക്. ചൈന നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ സുരക്ഷാനിയമം അനുസരിച്ച് തോങ് യിങ് കിറ്റ് (24) എന്ന യുവാവിനെ 9 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ആദ്യ ശിക്ഷാവിധിയാണിത്.



ഹോങ്കോങ്ങിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നെഴുതിയ ബാനറുമായി പൊലീസുകാർക്കിടയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റി എന്ന കുറ്റമാണ് കിറ്റിനെതിരെ ചുമത്തിയത്. രാജ്യത്ത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ആരോപിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർക്കുള്ള വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കിറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ. നൂറിലേറെ പേരാണ് സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജനാധിപത്യത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഡെയ്‌ലി എന്ന പത്രവും കഴിഞ്ഞ മാസം അടച്ചുപൂട്ടി. പത്രപ്രവർത്തകരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണിത്. പത്ര ഉടമ ജിമ്മി ലായ് ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്.

ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഒഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന സ്വയംഭരണം നൽകാൻ ചൈന തയാറാവാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് 2019 പകുതിയോടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയത്.

English Summary: Hong Kong protester given 9-year jail term in first security case