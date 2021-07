ഇസ്രയേലി ടാങ്കറിന് നേരെ ഒമാൻ തീരത്ത് ആക്രമണം; 2 മരണം

ദുബായ് ∙ ഇസ്രയേലി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെട്രോളിയം ടാങ്കറിനു നേരെ ഒമാൻ തീരത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 2 കപ്പൽ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടിഷ്, റുമേനിയൻ പൗരന്മാരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരുമേറ്റിട്ടില്ല.



ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായ സോഡിയാക് മാരിടൈം കമ്പനിയുടേതാണു ടാങ്കർ. ജപ്പാൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് മെർസർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന കപ്പൽ. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണമെന്നാണു വിവരം. യുഎസ് നാവികസേന സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ടാങ്കറിന്റെ തുടർയാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടി നൽകി.

ഒമാൻ ദ്വീപായ മസിറാഹിനു സമീപമാണ് സംഭവം. ഒമാൻ തലസ്ഥാനമായ മസ്കത്തിൽനിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത്. തൻസാസിയയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ തുറമുഖത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. കടൽക്കൊള്ളക്കാരാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു ആദ്യം സംശയം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കടൽസുരക്ഷാ നിരീക്ഷകരായ യുണൈറ്റഡ് മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) ഇതു നിഷേധിച്ചു. ഇറാനാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഇസ്രയേൽ അധികൃതർ ആരോപിച്ചു. ഇസ്രയേലിലെ ശതകോടീശ്വരരായ ഒഫർ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളളതാണ് സോഡിയാക്.

English Summary: Two crew killed in attack on Israeli-managed tanker off Oman