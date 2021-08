മാർപാപ്പയ്ക്ക് തപാലിൽ 3 വെടിയുണ്ടകൾ; വെടിപ്പില്ലാത്ത കൈഅക്ഷരത്തിൽ എഴുത്ത്

മിലൻ (ഇറ്റലി) ∙ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മാർപാപ്പയുടെ പേരിൽ തപാലിൽ 3 വെടിയുണ്ടകൾ അയച്ചതു തപാൽ ജീവനക്കാർ കണ്ടെത്തി. ഉത്തര ഇറ്റലിയിലുള്ള മിലനിലെ തപാൽ ജീവനക്കാരാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്നു പൊലീസിനു കൈമാറി. പിസ്റ്റലി‌ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകളാണിവയെന്നു കരുതുന്നു.

വത്തിക്കാനിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരാമർശിക്കുന്ന സന്ദേശവും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്. പോപ്പ്, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി, സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ, റോം എന്ന വിലാസം കൈകൊണ്ട് വെടിപ്പില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആരെങ്കിലുമാകാം അയച്ചതെന്നു സംശയിക്കുന്നു. കത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

