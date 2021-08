കാബൂൾ വളഞ്ഞ് താലിബാൻ; അധികാരമൊഴിയില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ കാബൂളിൽ നിന്നു 11 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചർ അശ്യാബ് പട്ടണം താലിബാൻ പിടിച്ചു. കാബൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. അധികാരമൊഴിയണമെന്ന താലിബാന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുമെന്നും അസ്ഥിരത അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ടിവിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ കാബൂൾ രക്തക്കളമായി മാറിയേക്കുമെന്ന ഭീതി ഉയർന്നു.



രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിൽരണ്ടും കീഴടക്കിയ താലിബാൻ കാണ്ടഹാർ അടക്കം പ്രധാന നഗരങ്ങളും അധീനതയിലാക്കി. കാബൂളിനു പുറമേ വടക്കു മസാരെ ഷരീഫ്, കിഴക്കു ജലാലാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങൾ മാത്രമേ നിലവിൽ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളു. ഇതിൽ മസാരെ ഷരീഫും താലിബാൻ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നലെ രാവിലെ കാബൂളിനു സമീപം ലോഗാർ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ പുലെ അലം പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാൻ നേതാക്കളെ തടവിലാക്കി. കാണ്ടഹാറിലെ പ്രധാന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങി. നിലവിൽ 34 ൽ 18 പ്രവിശ്യകളും താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കാബൂളിനു സമീപമുള്ള മൈതാൻ ഷർ അടക്കം വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു.

അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവശേഷിക്കുന്ന യുഎസ് പൗരന്മാരെയും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കാനായി പുറപ്പെട്ട 3,000 യുഎസ് മറീനുകളിൽ ആദ്യ സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ കാബൂളിലെത്തി. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്നെത്തും.

ബ്രിട്ടന്റെ 800 കമാൻഡോകളും ഇന്നെത്തും. പ്രതിദിനം ആയിരങ്ങളെ ആകാശമാർഗം ഒഴിപ്പിക്കാനാവും. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി.

വിദേശ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചശേഷം ഇന്നലെ അഷ്റഫ് ഗനി ഉന്നത സുരക്ഷാ യോഗം ചേർന്നു. തുടർന്നാണ് രാഷ്ട്രത്തോടു സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഗനി രാജിവയ്ക്കാതെ ചർച്ചയോ വെടിനിർത്തലോ ഇല്ലെന്നു താലിബാൻ ആവർത്തിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള രാജ്യമായിരിക്കുമെന്നും വിഘടന, ഭീകര സംഘടനകളെയൊന്നും രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നും താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി.

കാബൂളിലുള്ള 256 ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ അടിയന്തരമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് വേൾഡ് പഞ്ചാബി ഓർഗനൈസേഷൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

