സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ അഫ്ഗാൻ മുജാഹിദീനുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് 1994ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തെക്കൻ നഗരമായ കാണ്ടഹാറിലാണു താലിബാൻ രൂപമെടുത്തത്. പഷ്തൂൺ വംശജർക്കു മേധാവിത്വമുള്ള തീവ്രനിലപാടുകാരായ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ (പഷ്തോ ഭാഷയിൽ താലിബാൻ എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ എന്ന് അർഥം) വടക്കൻ മേഖലയിൽ പഷ്തൂൺ ഇതര സായുധ വിഭാഗങ്ങൾ ചെറുത്തുനിന്നു.

താലിബാനെതിരെ നോർത്തേൺ അലയൻസ് എന്ന പേരിൽ സഖ്യവും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ താറുമാറായ രാജ്യത്തു സ്ഥിരതയും സമാധാനവും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന താലിബാന്റെ വാഗ്ദാനം ജനങ്ങളിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കി. പിറവി കൊണ്ടു രണ്ടു വർഷത്തിനകം, 1996ൽ, കാബൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാൻ 5 വർഷമാണ് അഫ്ഗാൻ ഭരിച്ചത്. അൽഖായിദ തലവൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദന് അഭയം കൊടുത്ത താലിബാനെ 2001ൽ യുഎസ് സേന പുറത്താക്കി.

ന്യൂയോർക്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 11നു അൽ ഖായിദ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആക്രമണം. യുഎസ്–നാറ്റോ സേനാ അധിനിവേശത്തോടെ താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ പലതായി പിരിഞ്ഞു പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും പാക്ക്–അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിമേഖലയിലേക്കും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ വീണ്ടും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കരുത്തു നേടി. ഗറിലായുദ്ധമുറയാണ് താലിബാന്റെ കരുത്ത്.



1996–2001 ഭരണകാലത്തു താലിബാൻ കർശനമായ നിയമങ്ങളാണു നടപ്പിലാക്കിയത്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടയുകയും സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലത്തു വിലക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗീതവും സിനിമയും ടിവിയും വിലക്കി. കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലൽ അടക്കമുള്ള ക്രൂരമായ ശിക്ഷാരീതികളും പൊതുസ്ഥലത്തു വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും കൊണ്ടുവന്നു. 2001ൽ മധ്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാമിയാൻ ബുദ്ധപ്രതിമകൾ തകർത്ത സംഭവമാണു താലിബാനു ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധി നേടിക്കൊടുത്തത്.

താലിബാൻ ഖജനാവ്നിറച്ചത് ലഹരിപ്പണം

കാബൂൾ ∙ ‘‘കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല ’’– എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗാണ് താലിബാൻ സേനയെ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഓർമ വരുന്നത്. തൊണ്ണൂറുകളി‍ൽ മുഷിഞ്ഞുനാറിയ വേഷവുമായി യന്ത്രത്തോക്കുമേന്തി തോറാ ബോറ മലനിരകളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന താലിബാനല്ല പുതിയ താലിബാൻ. ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എസ്‍യുവി വാഹനങ്ങൾ, തിളങ്ങുന്ന ആയുധങ്ങൾ, വാർത്തകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ചാനലും ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിങ്ങുകളും....അധികാരമൊന്നുമില്ലാതെ താലിബാന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണമെല്ലാം? അതിനുള്ള ഉത്തരം നീളുന്നത് ലഹരിക്കടത്തിലേക്കാണ്. പിന്നെ വിദേശ സംഭാവനകളിലും.

2016ൽ ഫോബ്സ് മാസിക ലോകത്തെ 10 ഭീകര സംഘടനകളുടെ സമ്പത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചാമതായിരുന്നു താലിബാൻ. ഒന്നാമത് ഐഎസും. 2800 കോടിയുടെ ആസ്തിയായിരുന്നു അന്ന് സംഘടനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. നാറ്റോയുടെ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2019–20ൽ ഇത് 4400 കോടിയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് താലിബാന്റെ സമ്പാദ്യം. 2018 നു ശേഷം വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താലിബാനു ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനയിൽ കുറവുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 19 വർഷം അഫ്ഗാനിൽ നിലയുറപ്പിച്ച അമേരിക്ക 3 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ചെലവിട്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദർ, ഹൈബത്തുല്ല അഖുൻസാദ, സിറാജുദീൻ ഹഖാനി, ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനിക്സായി, അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഹഖാനി

ആറംഗ നേതൃത്വം ഇവർ

താലിബാൻ സ്ഥാപകനായ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമറിന്റെ മരണശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ നേതൃത്വം ആറംഗ സംഘത്തിനാണ്. 2001ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണം അവസാനിച്ചതോടെ ഒളിവിൽപോയ മുല്ല ഒമർ 2013ലാണു മരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരും മകനും ഉൾപ്പെട്ട നേതൃസംഘം ഇവരാണ്:

മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദർ

മുല്ല ഒമറിനൊപ്പം താലിബാൻ സ്ഥാപകരിലൊരാൾ. നിലവിലെ താലിബാൻ മേധാവി. അഫ്ഗാന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച്

ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലെ പ്രധാനി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ 2010ൽ സുരക്ഷാസേനയുടെ പിടിയിലായെങ്കിലും 2018ൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. താലിബാൻ ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റാകാൻ സാധ്യത.

ഹൈബത്തുല്ല അഖുൻസാദ

ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതൻ. ഗ്രൂപ്പിന്റെ മത, സൈനിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേഷ്ടാവ്. 60 വയസ്സുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന അഖുൻസാദ പാക്കിസ്ഥാനിലെ കുച്ലക്കിലാണ് വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അഖ്തർ മൻസൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടശേഷം താലിബാൻ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 2016നു ശേഷം ഒളിവിലാണ്.

മുല്ല മുഹമ്മദ് യാക്കോബ്

മുല്ല ഒമറിന്റെ മകൻ. പ്രായം 35നു താഴെ. താലിബാന്റെ സൈനിക നടപടികളുടെ മേൽനോട്ടം യാക്കോബിനാണ്. അഫ്ഗാനിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്. മൻസൂറിന്റെ പിൻഗാമിയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും 2016ൽ അഖുൻസാദയെ നേതൃത്വത്തിലേക്കു നിർദേശിച്ചത് യാക്കോബാണ്.

സിറാജുദീൻ ഹഖാനി

മുജാഹിദീൻ കമാൻഡറായ ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ മകൻ. പ്രായം അൻപതിനടുത്ത്. പാക്ക്– അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ താലിബാൻ സൈനിക, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഹമീദ് കർസായിക്കു നേരെ നടന്ന വധശ്രമം, ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കു നേരെ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന പല ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാണു രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ നിഗമനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചാവേർ ബോംബിങ് തുടങ്ങിയതും ഈ ഗ്രൂപ്പാണെന്നു പറയുന്നു.

ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനിക്സായി

താലിബാൻ മുൻ സർക്കാരിൽ മന്ത്രി. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ദോഹയിൽ താമസം. 2015 മുതൽ ദോഹയിലെ താലിബാൻ ഓഫിസിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ താലിബാന്റെ പ്രതിനിധി.

അബ്ദുൽ ഹക്കിം ഹഖാനി

താലിബാന്റെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനി. താലിബാന്റെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൗൺസിലിനെ നയിക്കുന്നു. അഖുൻസാദയുടെ വിശ്വസ്തരിൽ പ്രധാനി.

English Summary: History of Taliban and their financial background