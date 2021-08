ബ്രിട്ടനും റഷ്യയ്ക്കും പറ്റിയ അബദ്ധം യുഎസ്സും ആവർത്തിച്ചു; അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും പാക്ക് കളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും താലിബാൻ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ യഥാർഥ ആഘോഷം ഇസ്‌ലാമാബാദിലാവും. മധ്യേഷ്യൻ ശാക്തിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചുക്കാൻ വീണ്ടും പിടിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തയാറെടുക്കുകയാവും. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ വേട്ടയാടാൻ താലിബാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തോട് അന്നത്തെ പാക്ക് നേതൃത്വം അഭ്യർഥിച്ചത് ഇതാണ്; താലിബാനെ തുരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരിലെ മിതവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും വേർതിരിച്ച് തീവവ്രവാദികളെ അമർച്ച ചെയ്താൽ മതി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാനിലെ മിതവാദികളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക.

അതനുസരിച്ചു യുഎസ് നേതൃത്വം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ആ നയം ഫലിക്കുന്നില്ലെന്ന് വന്നതോടെ, താലിബാനിൽ തീവ്രവാദിയും മിതവാദിയുമില്ലെന്ന ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും ഉപദേശമാണ് ഒടുവിൽ ചെവിക്കൊണ്ടത്.

ഇതിനിടയിൽ തലപൊക്കിയ പാക്ക് താലിബാനാവട്ടെ, പാക്കിസ്ഥാന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കി വരികയായിരുന്നു. അതോടെ താലിബാനെ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാവാത്ത നിലയിലായി പാക്ക് നേതൃത്വം. പർവേശ് മുഷറഫിന്റെ ഭരണകാലത്തു പാക്ക് താലിബാനുൾപ്പെട്ട തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് വിനയായി. ഒടുവിൽ തീവ്രവാദികളുടെയും മിതവാദികളുടെയും ശത്രുവായി മാറിയ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താവുകയും ചെയ്തു.

മതതീവ്രവാദത്തെ പൂർണമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പാക്കിസ്ഥാനിൽ അധികാരം കൈയാളാനാവില്ലെന്ന ബോധ്യത്തോടെയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആസിഫ് സർദാരിയും നവാസ് ഷെരീഫും ഭരണമാരംഭിച്ചത്. പാക്ക് ഭൂമിയിൽനിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്ന ഭീകരസംഘങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ‍ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതു പാക്ക് ദേശീയവാദികളെയും ചൊടിപ്പിച്ചു. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതോടെ പാക്ക് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വം വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിലായി.

പാക്ക് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വം ഇങ്ങനെ ചാ‍ഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തും പാക്ക് സൈനികനേതൃത്വത്തിനും സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഐഎസ്ഐക്കും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു – അഫ്ഗാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് കളിക്കാനുള്ള തുരുപ്പുചീട്ടാണ് താലിബാൻ. ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും മറ്റും ഉപദേശമനുസരിച്ച് അമേരിക്ക പലതും പറഞ്ഞെന്നു വരും. പക്ഷേ, താലിബാനെ കൈവിട്ടു കളിച്ചാൽ അഫ്ഗാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും മധ്യേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാക്കിസ്ഥാനു നിലവിലുള്ള സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടും.

പഠാൻ അഥവാ പഷ്തൂൺ, തജിക്, ഉസബെക്ക്, ഹസാര തുടങ്ങി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ പഠാന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് താലിബാനു സ്വാധീനം കൂടുതൽ. താലിബാനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടു പഠാന്മാരുടെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയശക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക താൽപര്യം കാട്ടിയുമില്ല.

യഥാർഥത്തിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയബോധവുമില്ലാതെയാണ് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ 2 ദശകങ്ങളായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇടപെട്ടത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയശക്തിയെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. 19–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടനും 20–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രമിച്ച സോവിയറ്റ് റഷ്യയ്ക്കും സംഭവിച്ച അതേ അബദ്ധം അമേരിക്കയ്ക്കും പറ്റി.

കൃത്യമായ ഈ ബോധ്യത്തോടെയാണ് സൈനികനേതൃത്വം പാക്കിസ്ഥാനിലെ ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫ് പാർട്ടിയെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പോരാട്ടത്തിനു വേണ്ട സാമഗ്രികൾ പാക്ക് ഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെയും പാക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് യുഎസ് സൈന്യം ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെയും പഴി നവാസ് ഷെരീഫ് ഭരണകൂടത്തിനുമേൽ ചാരിക്കൊണ്ടാണ് ഇമ്രാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതു തന്നെ.

ഇമ്രാന്റെ വരവോടെ താലിബാനും രാഷ്ട്രീയമായി ഉണർവു വന്നു. മാത്രമല്ല, താലിബാനെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടോ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയസംവിധാനത്തിന് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അതിനു തുരങ്കം വയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി. ധനസഹായം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മർദത്തിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ചൈനയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം മറുചീട്ടായി കളിച്ചതോടെ അമേരിക്ക ശരിക്കും വെട്ടിലായി. താലിബാനുമായി തുറന്ന സംഭാഷണത്തിന് അവർ തയാറായത് അതോടെയാണ്.

അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ദേശീയസൈന്യത്തിന്റെയും വീര്യം കെടുത്തി. മേന്മയേറിയ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ കൈവശമുണ്ടായിട്ടും സൈന്യം പോരാടാതെ ചിതറിപ്പോയത് ഇതോടെയാണ്.

താലിബാനെ എതിർത്തിരുന്ന ഇന്ത്യയുൾപ്പടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആശയ്ക്കു വക നൽകുന്നത് – പഴയ താലിബാനാവില്ല ഇത്. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ യഥാർഥ ഭരണം നടത്താനാവില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഇതിനകം ബോധ്യമായിരിക്കണം.

English Summary: Pakistan may get major role in central asian power politics