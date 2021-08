അമേരിക്കൻ ഒഴിപ്പിക്കൽ ചർച്ചയാക്കി ലോകം

അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ താലിബാൻ കീഴടക്കിയതോടെ നഗരത്തിലെ ഗ്രീൻ സോണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ എംബസിയിലേക്കാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും. 1975 ഏപ്രിൽ 29ന് വിയറ്റ്നാമിലെ സെയ്ഗോണിലെ എംബസിയുടെ ടെറസിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി അമേരിക്ക നടത്തിയ പരിഭ്രാന്തമായ ഒഴിപ്പിക്കൽ ആവർത്തിക്കുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.



കാണ്ടഹാർ നഗരം താലിബാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി അമേരിക്ക 3000 സൈനികരെ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കി നിർത്തി. നാലായിരത്തോളം ഭടന്മാരെ കുവൈത്തി‍ലും സജ്ജരാക്കി നിർത്തി. എന്നാൽ ഇത്ര വേഗം കാബൂൾ വീഴുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.

ഇതു തന്നെയാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ 1975ൽ സംഭവിച്ചതും. സോവിയറ്റ് പിന്തുണയോടെ വടക്കൻ വിയറ്റ്നാം പട്ടാളം 1975 ഏപ്രിൽ 30ന് ആണ് തെക്കൻ വിയറ്റ്നാമിലെത്തി സെയ്ഗോൺ (ഇപ്പോൾ ഹോചിമിൻ സിറ്റി) പിടിച്ചത്. തെക്കൻ വിയറ്റ്നാം, അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. വടക്കൻ സൈന്യം നഗരം പിടിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 24 മണിക്കൂർ പരിഭ്രാന്തിയുടേതായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൗരന്മാരെ അമേരിക്ക രക്ഷിച്ചത്. 29, 30 തീയതികളിൽ ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും അമേരിക്കൻ കോപ്റ്റർ എംബസിയുടെ ടെറസിൽ ഇറങ്ങി. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വന്റ് വിൻഡ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ ദൗത്യം വഴി 7000 പേരെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ പരിഭ്രാന്തമായ രക്ഷപ്പെടലായാണ് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. കോപ്റ്ററിലേക്ക് ഏണി വഴി പരിഭ്രാന്തിയോടെ കയറുന്നവരുടെ, ഡച്ച് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ഹഗ് വൻ എസ് എടുത്ത ചിത്രം ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി.

സമാന സാഹചര്യം കാബൂളിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനോട് കഴിഞ്ഞ മാസം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ടെറസിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടിവരില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ സമാന സാഹചര്യമാണ് കാബൂളിൽ എന്നാണ് സൂചന.

വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന് ഒടുവിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായ നാണംകെട്ട തിരിച്ചടിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അരങ്ങേറുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാർ അടക്കമുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നത്.

English Summary: The Vietnam War moment being compared to US’ evacuation from Afghanistan