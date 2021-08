അഫ്ഗാനു മുന്നിൽ ഇനിയെന്ത്, താലിബാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ് എത്രകാലം?

2001ൽ യുഎസ് സേന രണ്ടുമാസം കൊണ്ടാണ് താലിബാനെ തൂത്തെറിഞ്ഞതെങ്കിൽ 20 വർഷം കൊണ്ട് അമേരിക്ക കെട്ടിപ്പടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ താലിബാൻ മറിച്ചിടുന്നത് അതിലും വളരെക്കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ്. പ്രസിഡന്റ് അഷറഫ് ഗനി രാജ്യം വിട്ട് തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തതോടെ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇല്ലാതായി. താലിബാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്‌ലാമിക് ഇമാറത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തിരിച്ചുനടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അനിശ്ചിതമായ വഴികളാണ് അഫ്ഗാൻ ജനതയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.



‘സമാധാനത്തോടെ അധികാരം തിരിച്ചേൽപിക്കാനാണ് താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇസ്‌ലാമിക് ഇമാറത്തിന്റെ പോരാളികൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാബൂളിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല’ – താലിബാൻ വക്താവ് സുഹൈൽ ഷഹീന്റെ വാക്കുകളാണിത്. താലിബാൻ ആരോടും പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറില്ല എന്നും കാബൂൾ വിട്ട് പോവാൻ താൽപര്യമുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കുമെന്നും താലിബാൻ പുറത്തുവിട്ട പത്രക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു. ഈ ഉറപ്പിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കാബൂൾ നഗരം ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഉറപ്പ് എത്ര കാലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട് കാബൂളിൽ .

‘അനുഭവം അതാണ്. പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് താലിബാനുള്ളത്. അതിൽ നിന്നു താലിബാൻ ഒട്ടും പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല. വരും നാളുകളിൽ അത് വെളിപ്പെടും’ – കാബൂളിൽ നിന്നു പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ടെലിവിഷൻ ചാനലിന്റെ സിഇഒയുടെ വാക്കുകളാണിത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ പരിമിതമായ അളവിലെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ച തലമുറയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുളളത്. ജനസംഖ്യയുടെ 70 ശതമാനവും 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ്. ടെലിവിഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയയും പാട്ടും സിനിമയും കണ്ടു വളർന്നവരാണവർ; പൗരാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താലിബാന് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടിവരും ഇവരെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ. ചെറിയ പ്രതിരോധം പോലും വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്കു വഴിമരുന്നിടും. ഇതാണ് കാബൂളിൽ നിറയുന്ന ഭയം.

സംവാദത്തിന് പഴുതില്ലാത്ത ആശയമാണ് താലിബാൻ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രമേണ ഊതിക്കെടുത്തപ്പെടും. ഈ ഇരുട്ടിനെയാണ് അഫ്ഗാൻ ജനത ഭയപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാപ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർലമെന്റാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റേത്. 27 ശതമാനത്തിലധികം വരും അത്. താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ ഇത് അസംഭവ്യമാണ്.

ഈ ഭയം മൂലമാണ് അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനും താലിബാനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻട്രാ അഫ്ഗാൻ ഡയലോഗ് ഇത്രയും കാലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. ഭരണഘടനയെ മാനിക്കാത്തവർ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭരണം അധികാര പ്രയോഗമാവും. വടക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗം ഫൗസിയാ കൂഫിയുടെ ഭയം പങ്ക് വയ്ക്കുന്നവരാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴുവനും. ഇന്നു സംസാരിച്ച പലർക്കും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭയമാണ്. ഫൗസിയ കൂഫി താലിബാനുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അഫ്ഗാൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ അംഗമാണ്.

താലിബാൻ എന്നത് പലരും കരുതും പോലെ അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരമല്ല. പാക്കിസ്ഥാനടക്കം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സമ്മേളനവേദി കൂടിയാണ് ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കാണുന്ന താലിബാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനം എന്നത് അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമായി സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് തുന്നിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായ അളവിലാണെങ്കിലും ജനാധിപത്യം തുറന്നിടുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാതൽ.

എന്നാൽ ഇക്കാലം കൊണ്ട് താലിബാൻ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കാബൂളിലധികവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘർഷത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമാണ്.

(ജർമൻ ടെലിവിഷന്റെ ദക്ഷിണേഷ്യാ പ്രതിനിധിയായ ലേഖകൻ പല തവണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്)

